Napoli Inter, 1-0 primo tempo: Zielinski dalla distanza. Lautaro pericoloso

E' 1-0 a fine primo tempo tra Napoli e Inter. Al 'San Paolo' sta decidendo la rete di Zielinski al 17°. Un grande gol da fuori area del centrocampista polacco, un destro potente sotto la traversa da 29 metri.

Un primo tempo che ha visto l'Inter creare poche azioni pericolose. Karnezis è stato chiamato in causa solo in una circostanza, con il destro di Lautaro respinto di piede. Napoli con un ritmo più elevato rispetto alla squadra di Spalletti. Azzurri vicini al raddoppio con Callejon, conclusione a lato, e Milik, con Miranda strepitoso nel recupero sull'attaccante azzurro lanciato a rete.

Davanti troppo isolato Lautaro. Gli esterni d'attacco e Nainggolan non sono riusciti a supportare le azioni offensive della squadra. Nella ripresa servirà più ritmo e più intensità per cercare di ristabilire la parità. La qualificazione in Champions League è da raggiungere.