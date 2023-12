Napoli-Inter 0-3, le pagelle: Sommer il migliore, Barella imprescindibile, Acerbi mostruoso

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2023

Napoli-Inter, le pagelle. Una vittoria di fondamentale importanza quella ottenuta allo stadio Diego Armando Maradona e che riporta la squadra nerazzurra nuovamente in vetta, effettuando il controsorpasso sulla Juventus. Una gara in cui il Napoli, nel primo tempo, ha impensierito la retroguardia nerazzurra, ma nella ripresa gli uomini di Inzaghi hanno chiuso i giochi e portato a casa i tre punti. Di seguito, ecco i voti dei nerazzurri.

SOMMER, 7,5: Nel primo tempo si fa trovare pronto su Elmas e la prima parata è un vero e proprio miracolo. Poi, dove non arriva lui, lo salva la traversa su Politano. Nella ripresa altro miracolo sul tiro di sinistro di Kvaratskelia. Il migliore in campo per in nerazzurri.

DARMIAN, 6,5: Kvaratskelia lo salta solamente una volta. Per il resto il soldatino fa ottima guardia sul georgiano e gestisce alla grande la fase difensiva.

DE VRIJ, 6: Finchè gioca, non rischia nulla su Osimhen. Poi, è costretto a uscire per infortunio sperando non sia nulla di grave.

ACERBI, 7: Difensore clamoroso. Osimhen ritorna in campo, ma non ha respiro contro Ace che lo contiene benissimo e, sul finale, si permette anche il lusso di un intervento in scivolata clamoroso e acchiappa applausi. Perfetto.

DUMFRIES, 6: Da un suo colpo di testa nasce il gol di Calhanoglu. Mette in apprensione Natan, anche se potrebbe fare di più per impensierirlo.

BARELLA, 7,5: Fondamentale questa sera. Nel primo gol offre l’assist per Calhanoglu. Il secondo è frutto delle sue caratteristiche: inserimento e dribbling. Nel terzo da un suo grandissimo cambio di gioco per Cuadrado, nasce l’azione che porta al tap-in di Thuram. Il momento no sembra essere passato.

CALHANOGLU, 6,5: Da uno suo pallone perso parte l’azione che porta alla traversa di Politano. Ma poi la bomba che porta in vantaggio i nerazzurri e che mette in evidenza un suo marchio di fabbrica. Per il resto, solita gestione sapiente.

MKHITARYAN, 6: Vero equilibratore della mediana. Gestisce ritmi e tempi di gioco con saggezza. Potrebbe fare meglio in fase di ultimo passaggio, ma il suo contributo è prezioso.

DIMARCO, 6: Un motorino ruspante. Inesauribile quanto a corsa, ma potrebbe essere più preciso nei cross, specie per il piede che ha.

LAUTARO, 6: Ha due occasioni ghiotte, ma non le sfrutta. Poi, solita generosità anche in fase difensiva con recuperi importanti. Prezioso.

THURAM, 7: Ben murato da Oestigaard, ha una grande occasione dove Rrahamani lo anticipa per il tap-in vincente. Tap-in che gli riesce poco dopo su cross di Cuadrado. In 19 presenze in nerazzurro, tra gol e assist ha sempre contribuito. Impressionante.

CARLOS AUGUSTO, 6,5: Partita grandiosa del difensore brasiliano. Sostituisce de Vrij e si posiziona sul centro-sinistra. Tiene benissimo su Politano che non riesce più a trovare varchi, ma si spinge anche in avanti creando costanti pericoli.

CUADRADO, 6,5: Entra appena in tempo per sfornare l’assist per il gol di Thuram. Inzaghi conta molto su di lui.

FRATTESI, 6: Gestisce bene il vantaggio senza strafare.

BISSECK, SV.

ARNAUTOVIC, SV.