Mourinho si è proposto all'Inter: la risposta dei nerazzurri ha spiazzato tutti

Emergono nuove indiscrezioni sul ritorno che avrebbe fatto sognare i milioni di tifosi interisti. Nelle ultime settimane infatti, oltre ad Antonio Conte, per la panchina nerazzurra si sarebbe candidato anche Josè Mourinho.

La risposta dell'Inter però, secondo Fabio Ravezzani, non è arrivata affatto. Questo è quanto confermato dal giornalista: "Mourinho si è offerto all’Inter, ma non ha ricevuto risposta".

Insomma, a prescindere dal fondamento di tale ipotesi, questa sarebbe una prova in più che testimonia come l'Inter sia pronta ad andare in all-in per Antonio Conte.