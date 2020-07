Moratti: "Suning sta lavorando bene. Juve sbadata: gli scudetti sono 36"

A poche ore da Napoli-Inter, l'ex presidente dei nerazzurri, Massimo Moratti, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss. Tanti gli argomenti toccati dall'ex numero uno del club meneghino: dalla crescita dell'Inter di Suning fino al sogno Messi, dedicando anche una punzecchiata agli storici rivale della Juventus. Ecco le sue parole.

"Non so se avrei preso Conte e Marotta; non sono più presidente da un po' ma devo dire che Zhang sta lavorando per il bene dei nerazzurri. Anche la Juventus sta facendo bene: le altre stanno provando ad avvicinarsi e d'ora in avanti le inseguitrici non potranno accontentarsi di arrivare seconde. Allo stadium comunque si sono distratti, mi sa che dovano scrivere 36. Alle volte bisogna avere un po' più di memoria."

Chiosa finale sul rumors del momento, il possibile passaggio di Lionel Messi all'Inter: "Messi? Il padre ha preso casa vicino la sede dell'Inter, quindi magari sarà più semplice andare a firmare il contratto. Alle volte i sogni si avverano."