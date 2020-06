Moratti su Lautaro:" Intendono tenerlo, molto dipenderà dalla sua volontà"

Sono sempre più insistenti le voci di mercato che vogliono Lautaro Martinez al Barcellona per la prossima stagione. Secondo molti media iberici, il club blaugrana avrebbe già ottenuto l'ok del giocatore e starebbe tentando in tutti i modi di convincere l'Inter a cederlo. Sull’argomento è intervenuto ancora una volta Massimo Moratti. L’ex patron nerazzurro ha rilasciato un intervista all’emittente radiofonica spagnola Cadena ser Catalunya, in cui ha commentato la trattiva, ribadendo la volontà del club di Zhang di farlo restare in nerazzurro. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“L’ Inter intende tenere Lautaro. È un calciatore con un grande potenziale, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. È molto a suo agio all’Inter. Alla fine, tutto dipende dall’offerta del Barcellona e voler giocare a fianco di Leo è sempre una motivazione per qualsiasi giocatore ambizioso”.Una contropartita? C’è un certo Messi che non è male… (ride). È sempre stato strettamente legato a Barcellona, è un sogno per molti, ma è un sogno impossibile. Io non l’ho realizzato, al momento non lo so. Arturo Vidal? Ha un grande carattere e potrebbe essere un buon calciatore per qualsiasi squadra”.