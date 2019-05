Moratti, l'ex patron commenta il possibile approdo in nerazzurro di Conte

Ha scritto, insieme al padre Angelo, gran parte della storia dell'Inter. Massimo Moratti, storico Presidente dell'Inter, oggi compie 74 anni. Per l'occasione, Radio Sportiva ha deciso di intervistarlo e fargli qualche domanda su Antonio Conte e Suning.

A riguardo, l'ex n°1 nerazzurro ha detto: "Conte all'Inter? Non so giudicare ma potrebbe andar bene. Suning? Persone cortesi e gentili con me, abbiamo scambi di informazioni ma nulla più. Zhang sta facendo uno sforzo notevole per portare avanti questa cosa".

Insomma, per l'eventuale approdo dell'ex tecnico di Chelsea e Juventus a Milano, ci sarebbe anche il benestare di Massimo Moratti.