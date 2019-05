Moggi avvicina Conte all'Inter, poi si sbilancia sul futuro di Icardi: le parole

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoweb.com, svelando il futuro di Antonio Conte ma non solo. "Post Allegri? Penso che la Juventus abbia già provveduto perché a giugno non bisogna trovarsi in questa situazione. Credo che Agnelli abbia le idee chiare. Conte è indirizzato verso l’Inter.

Allegri potrebbe andare all’estero. Sicuramente anche Allegri avrà avuto dei contatti, quando si arriva a queste conclusioni è normale". Moggi ha aggiunto: "Icardi? Credo che voglia restare all’Inter. E farebbe bene, perché i nerazzurri saranno competitivi.

I problemi del Palermo si conoscevano da tre anni, hanno aspettato che cambiasse la presidenza prima di provvedere. Che Zamparini ne abbia combinate tante non c’è dubbio, ma sono fatti precedenti. E così si penalizza una città che merita la Serie A. Il Palermo paga gli errori di Zamparini".