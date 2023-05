Mkhitaryan-Inter, parla l’agente del giocatore: le parole sul ritorno in campo. E sul rinnovo…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/05/2023

Mkhitaryan-Inter, parla l’agente del giocatore Rafaela Pimenta. E’ stato uno dei grandi protagonisti del derby di Champions League contro il Milan, con il suo gol che, di fatto, dopo appena undici minuti, ha chiuso il discorso qualificazione. Un giocatore che, in sordina, si è conquistato un posto sempre più importante nella formazione di Inzaghi, fino a conquistarsi la definitiva titolarità. Parliamo di Henrikh Mkhitaryan.

Tutto questo, prima dell’infortunio subito sul finire di primo della partita di ritorno contro il Milan. I tifosi nerazzurri si chiedono se potrà esserci per la finale di Istanbul e proprio di questo – ma non solo – ha parlato la sua agente Rafaela Pimenta ai microfoni del sito Calciomercato.com.

Ecco le parole di Rafaela Pimenta: “L’ho sentito in questi giorni. Alla fine secondo me riuscirà a recuperare e sarà in campo. Rinnovo? Se firmerà dovete chiederlo all’Inter, ma mi auguro di sì. Lui in nerazzurro si trova molto bene, gli piace Milano e la vita italiana. Inoltre io penso che in qualsiasi ambiente di lavoro le prestazioni siano la conseguenza di come ci si trova in un posto. Il fatto che Henrikh in questo momento stia facendo molto bene è un segnale del fatto che all’Inter si trova alla grande”.