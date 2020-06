Milito:"Lautaro è un grande attaccante. Barça? Penso sia felice all'Inter"

La leggenda nerazzurra Diego Milito ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Infobae, in cui ha commentato le insistenti voci di mercato che vogliono Lautaro Martinez al Barcellona. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“Lautaro può giocare in qualsiasi squadra del mondo, ad essere onesti. È un attaccante fantastico. Un ragazzo eccezionale, che adoro moltissimo. Sono particolarmente felice per il presente. Penso che sia molto felice all'Inter, una delle squadre più grandi del mondo. Ma se dovesse andare al Barcellona, allora gli augurerei il meglio. Lo vedrei sicuramente in quella squadra, come può non giocare? Ovvio che può giocare al fianco di Messi, lo ha già fatto nella Nazionale e sicuramente avrebbe una buona intesa con lui anche al Barça. Ha tutto per essere il miglior attaccante dei prossimi dieci anni. È un grande attaccante. È giovane ma ha le idee molto chiare. È un ragazzo che vuole sempre imparare, è educato: ha molti valori in cui ci si può riflettere".