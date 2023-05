Milan, Stefano Pioli sfida la squadra nerazzurra. E sulla presenza di Leao…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/05/2023

Milan, Pioli lancia la sfida all’Inter. Domani sera, sarà finalmente derby. La semifinale di Champions League vedrà le due squadre milanesi concorrere per arrivare alla finale di Istanbul. Intanto, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha parlato della partita lanciando la sfida ai nerazzurri e parlando della condizione di Leao.

Sui derby passati: “Con l’Inter sono state sempre partite equilibrate al di là della Supercoppa, dobbiamo essere preparati per la partita di domani e da giovedì pensare alla partita di ritorno. Dobbiamo giocare ad alti livelli fisici, tecnici e motivazionali. Per superare il turno dobbiamo giocare una grande partita domani, la squadra sta bene. L’ansia non ci darebbe la possibilità di dare il massimo, c’è tanto da dare e da fare. C’è bisogno di tante energie per fare una grande partita”.

Su Leao: “Domani mattina Leao proverà a spingere, se starà bene giocherà, se può giocare può essere anche titolare, altrimenti se non può giocare non va nemmeno in panchina. E’ ancora tutto aperto”.