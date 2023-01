Live, Milan-Inter 0-2: grande azione di Leao che va alto di poco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/01/2023

48′ – Occasione Milan! Grande azione di Leao che calcia e va alto di poco

45′ – Inizia il secondo tempo della finale

Partita dominata fin dall’inizio dalla squadra nerazzurra che ha espresso un gioco molto piacevole. Vantaggio ottenuto grazie ad un’azione da manuale e che ha portato al gol di Dimarco. Poi, grande azione di Edin Dzeko che riesce a raddoppiare per i nerazzurri. Adesso, per portare a casa il trofeo, la squadra di Inzaghi, dovrà chiudere definitivamente i giochi contro un Milan che sembra stare uscendo lentamente.

49′ – Finisce il primo tempo

45′ – Quattro minuti di recupero

41′ – Occasione Milan! Tonali entra in area dopo una serie di rimpalli, tira di sinistro ma è murato da Calhanoglu

33′ – Ammonito Barella

27′ – Occasione Inter! Angolo per i nerazzurri, colpo di testa e Tatarusanu impedisce il tris

20′ – Dzekoooooo! Palla per il bosniaco che salta secco Tonali e raddoppia per i nerazzurri

15′ – Occasione Milan! Leao strappa arriva al limite e calcia, ma Onana salva in angolo

9′ – Dimarcooooo! Grande azione tra Dzeko-Barella-Dimarco che fa tap-in e batte Tatarusanu

6′ – Dzeko prova con il sinistro, ma va altissimo

1′ – Inizia la finale di Supercoppa Italiana

Milan-Inter, manca poco all’inzio della finale. La partita è di quelle importanti. Un derby che assegnerà il primo trofeo della stagione e che le due squadre non vogliono assolutamente perdere. La gara tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi ha tutte le premesse per essere una sfida parecchio tirata, tra due squadre che vivono momenti differenti. L’Inter, in salute di risultati, deve mettere apposto ancora le proprie certezze per riuscire a sfatare il tabù derby che nelle ultime due stagioni ha regalato forti delusioni; il Milan viene da delle prestazioni e risultati poco brillanti e vuole rilanciarsi.

Intanto, di seguito, ecco le decisioni definitive dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Rafael Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.