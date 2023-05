Milan-Inter, Onana carica l’ambiente: parole da leader prima della sfida

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/05/2023

Milan-Inter, Onana parla prima della partita. Un derby difficilissimo, forse il più delicato degli ultimi anni. Una partita che, assieme a quella di ritorno, potrebbe regalare un sogno chiamato finale di Champions League. L’Inter si appresta, tra pochi istanti, ad affrontare il Milan. Delle sensazioni della gara, ha parlato il portiere nerazzurro, Andrè Onana, ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Onana: “Gasano queste partite? Sì ma non solo a me, a tutti i tifosi dell’Inter. Per giocare qui devi avere tanta personalità. Sono sicuro che questa sera saremo pronti. Io e Dzeko dovremo dare qualcosa in più per portare la squadra in finale. Non dobbiamo preoccuparci del Milan, se giochiamo bene e facciamo quello che dice Inzaghi ci qualificheremo. Leao? È uguale, l’importante siamo noi. L’Inter deve passare a prescindere dalla presenza di Leao o meno”.