Milan-Inter, Inzaghi entusiasta dopo la partita: che parole sulla squadra!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/05/2023

Milan-Inter, parla Inzaghi. Una vittoria per 2-0, grazie a Dzeko e Mkhitaryan, che non da ancora una netta sicurezza per quanto riguarda la qualificazione. Ma la prestazione, soprattutto nel primo tempo, è stata di quelle importanti e che è valsa il primo round alla squadra nerazzurra. Proprio di questo, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha parlato il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi. Ecco le sue parole.

Sulla partita: “I ragazzi hanno fato un primo tempo straordinario, potevamo fare più dei due gol. Abbiamo passato dei turni, siamo in vantaggio ma c’è ancora la gara di ritorno. Dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo per realizzare questo sogno”.

Sui punti di forza della squadra e il prossimo obiettivo: “Dove l’ha vinta l’Inter? Avevo chiesto ai miei cuore e testa e sono sempre stati lucidi. Anche quelli che sono entrati ci hanno aiutato. Adesso è giusto essere felici ma sappiamo che ci manca ancora un pezzo. Come gestiamo? Tra 72 ore abbiamo una gara importantissima contro il Sassuolo. Dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali perché queste partite hanno un grande dispendio di energie. qualche giocatore è uscito acciaccato, avremo questi tre giorni per prepararci nel migliore die modi”.