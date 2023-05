Milan-Inter, Inzaghi cambia. In casa rossonera certo un forfait (SM)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/05/2023

Milan-Inter, si fa sul serio. Tra poche ore saranno luci a San Siro per un derby da Champions.

A tenere calda l’atmosfera oggi ci ha pensato anche l’attesa per gli undici che saranno schierati dai due allenatori. Se in casa Milan il dubbio era Leao SI Leao No, in casa Inter sono emersi cambiamenti delle ultime ore.

Milan-Inter, Pioli deve fare a meno di Leao. Inzaghi cambia in regia: dentro Calhanoglu fuori Brozovic.

Secondo quanto riporta il sito di SportMediaset il dado sarebbe tratto sia per Inzaghi che per Pioli. L’allenatore dell’Inter è stato in dubbio sull’uomo al quale affidare le chiavi della regia. Un po’ a sorpresa sembra averla spuntata Calhanoglu su Brozovic. Fino a ieri sembrava che il croato fosse certo di scendere in campo dal primo minuto con il turco che semmai avrebbe preso il posto di Mkhitaryan. Oggi la sorpresa con l’armeno confermato nel suo ruolo di mezzala sinistra e con l’ex milanista davanti alla difesa.

Nel Milan invece Leao non ce la farà con Saelemaekers che ne prenderà il posto. Ecco come dovrebbero essere schierate le due squadre.

Inter con il 3-5-2. Ci saranno Onana; Bastoni, Acerbi, Darmian; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Dzeko, Lautaro Martinez.

Per Mediaset il Milan con un 4-2-3-Ci saranno Maignan; Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali Krunic; Saelemaekers, Bennacer, Diaz; Giroud.