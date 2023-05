Milan-Inter, Dzeko carica i suoi. Ecco come si raggiunge Istanbul

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/05/2023

Milan-Inter non ha bisogno di troppe parole per esser presentata. È la partita che praticamente tutti aspettano. A Milano in questi giorni si respira un’area di attesa nella quale ogni tifo si è completamente immerso.

Dal punto di vista tecnico in casa nerazzurro tutto sembra portare alla scelta di Dzeko come punta da affiancare all’inamovibile Lautaro Martinez. Il bosniaco sabato contro la sua ex Roma è rimasto in panchina, anche per non rischiare nulla per il super derby di dopo domani.

Dzeko ha lasciato un’intervista ai microfoni di Uefa.com durante la quale ha analizzato tutta la stagione dell’Inter focalizzandosi sui due match europei che attendono la Beneamata.

Il numero nove ha dichiarato di sentirsi molto tranquillo. È sicuro che si tratterà di due partite spettacolari. Per lui Milano, ma anche l’Italia intera, dovrebbero essere orgogliose di avere due club della stessa città che giocano la semifinale di Champions League. La posta in gioco è altissima, perché per entrambe giocare la finale a Istanbul sarebbe incredibile.

Racconta poi la sua esperienza con i derby. Se è vero che quello di Manchester, quando era al City, non l’ha sentito particolarmente quelli di Roma e Milano sono partite totalizzanti. Le città si fermano con i tifosi che considerano la vittoria di un derby superiore a qualsiasi altra. Sono partite diverse perché non c’è un favorito. Entrambe squadre daranno sempre tutto.

Milan-Inter, Dzeko accanto al Toro. Il bosniaco è pronto per il Milan e carica i nerazzurri “siamo forti e abbiamo tutte le carte in regola per vincere”

Per quanto riguarda la stagione in nerazzurro in questo maggio ci saranno tantissime partite e ogni gara sarà più affascinante della pretendente. Dal Milan alla finale di Coppa Italia fino alle gare con Napoli e Atalanta per la qualificazione alla prossima Champions. Sono partite facili da preparare ma anche a 37 anni le emozioni sono tantissime.

Confessa che è molto contento dei suoi due anni all’Inter dove ha già vinto tre trofei. Gli dispiace non aver potuto vincere uno scudetto ma c’è ancora molto da giocarsi.

Infine obiettivo Euroderby. “L’Inter deve fare come sta facendo, soprattutto in Champions League. Siamo arrivati ​​in semifinale battendo buone squadre, squadre che sono al vertice del proprio campionato e che hanno avuto successo in passato. Vedendo la nostra posizione in campionato, probabilmente altri club pensavano che saremmo stati eliminati prima. Siamo rimasti concentrati sull’obiettivo partita dopo partita, siamo arrivati ​​a questo punto e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci qui”.

“D’altra parte– ha continuato Dzeko parlando del Milan- è una società forte che si è guadagnata il diritto di essere in semifinale. Vedo due partite ricche di emozioni, dove entrambe le squadre daranno il massimo per raggiungere la finale. Conosciamo il Milan e loro conoscono noi, quindi non saremo sorpresi noi e nemmeno loro. Siamo forti e abbiamo tutte le carte in regola per vincere, ma dobbiamo ancora fare del nostro meglio. San Siro è sempre spettacolare. Confido che ci dia la forza per raggiungere la finale, soprattutto nella gara di ritorno”.