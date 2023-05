Milan-Inter, Calabria carica i suoi: che parole in vista del derby!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/05/2023

Milan- Inter, Calabria carica i suoi in vista del derby. Una partita importantissima perchè rappresenta la stracittadina tra le due squadre italiane più vincenti in Champions. Una sfida che potrebbe regalare un sogno ad una delle due squadre, visto la finale di Istanbul in palio. Di questo e di altro, ha parlato il capitano rossonero, Davide Calabria in un’intervista al quotidiano spagnolo, As. Ecco le sue parole.

Sulla partita di domani: “È la competizione più importante, ma dobbiamo considerarla come un punto di partenza e consolidarci, disputando questa competizione ogni anno. Ogni derby porta una pressione enorme e giocarlo in Europa è un’occasione unica. È qualcosa che andrà oltre il calcio, ma quello che amo è che c’è rivalità e, allo stesso tempo, enorme rispetto tra le due squadre. Non vedo l’ora di viverlo”.

Sull’aver preso pochi gol in Champions: “Studiamo molto le qualità dei nostri avversari e le applichiamo alla perfezione, cosa che non sempre funziona. Stavamo bene fisicamente, mentalmente ed è stato un grande vantaggio”.

