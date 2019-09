Mertens: "Inter da Scudetto, nerazzurri grande squadra con Lukaku"

Un gol dei quattro realizzati a San Marino, un tempo a disposizione di Dries Mertens per siglare l'ennesima rete in Nazionale e raccogliere gli applausi di Romelu Lukaku in panchina. Un attacco atomico che il commissario tecnico belga ha deciso di preservare in vista della seconda sfida di qualificazione contro la Scozia.

Al termine della sfida, lo stesso Dries Mertens ha rilasciato importanti dichiarazioni specialmente sull'Inter. "Nerazzurri da Scudetto, hanno fatto un grande mercato, Lukaku è un grande acquisto. Lui voleva venire in Italia, sono felice per lui, segnerà tanti gol e diventerà importante per i nerazzurri".