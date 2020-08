Mercato - Parla il Dg del Crotone: "Esposito e Agoume profili interessanti"

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Esposito e di Agoume, due tra i giovani profili più interessanti dell'universo nerazzurro. In questa stagione entrambi non hanno avuto molte occasioni per mettersi in mostra ma, quelle volte in cui sono stati chiamati in causa, hanno sicuramente apportato il loro contributo alla causa interista, dimostrando il loro valore.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, ha parlato anche dei due giovani nerazzurri, in quanto si era ipotizzato un loro prestito proprio alla squadra calabrese, che da poco ha festeggiato il ritorno in Serie A. Di seguito le sue parole.

"Esposito e Agoume sono dei giocatori che ci hanno accostato, e che a noi piacciono perché sono dei profili importantissimi. Esposito inoltre ha collezionato presenze anche in Champions e Agoume è uno dei ragazzi più promettenti nel suo ruolo. Al momento però non c'è nessuna trattativa, sono solo nomi fatti, più avanti vedremo."