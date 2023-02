Mercato Inter, situazione rinnovi. Quattro i dossier sul tavolo di Marotta

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/02/2023

Mercato Inter, la situazione rinnovi entra nel vivo e le situazioni sono varie. Dopo la decisione di Skiniar di accasarsi al PSG a fine stagione, scelta che non porterà nelle casse di Zhang nemmeno un euro e De Vrij che ancora non ha deciso se accettare o meno il rinnovo sono altri 4 i dossier che Marotta e il suo staff stanno affrontando.

In primis c’è da capire il futuro di Romelu Lukaku. Il suo ritorno in nerazzurro di fatto non è stato positivo fino al momento. Rimasto troppo tempo out causa infortuni il belga ha fatto registrare solo due reti, una all’esordio contro il Lecce in serie A e una in Champions League contro il Plzen. Lunedì contro la Sampdoria sembra arrivato il momento di vederlo titolare e si può ben dire che inizierà proprio lunedì la sua stagione. Pochi mesi nei quali dovrà dimostrare di poter tornare ai livelli di quello di due stagioni fa. La società ci conta e vorrebbe non perderlo. Al momento è in nerazzurro in prestito oneroso da 8 milioni più 3 di bonus, e l’obiettivo, secondo gazzetta.it, sarebbe quello del rinnovo del prestito per la metà della cifra.

Mercato Inter, da Lukaku a Bastoni passando per Calhanoglu e Acerbi. La società offre i rinnovi, ma non sarà semplice.

Altro capitolo è quello che riguarda Francesco Acerbi. L’ex laziale è arrivato in nerazzurro tra tante polemiche, specialmente da parte dei tifosi. Lui con estrema calma e professionalità si è messo al servizio dell’allenatore, diventando di fatto il titolare nel ruolo del centrale difensivo. La sua permanenza per la prossima non è scontata. Secondo la rosea l’Inter vorrebbe esercitare il riscatto, ma anche in questo caso la dirigenza vorrebbe uno sconto rispetto ai 4 milioni pattuiti. Sconti che chi conosce Lotito sa che sono quasi impossibili da ottenere.

Nodo Bastoni. Nonostante il difensore, colonna della difesa nerazzurra e della nazionale, stia rilasciando in questi giorni dichiarazioni d’amore all’Inter, la dirigenza ha fretta di chiudere il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Si vuole evitare in tutti i modi uno Skriniar bis, ma è indubbio che Bastoni faccia gola davvero a mezz’Europa, quindi l’Inter dovrà sicuramente fare uno sforzo economico se vuole continuare a tenerlo in rosa. Al momento la proposta di un quinquennale da 4,5 milioni a stagione non è stata accettata dagli agenti del giocatore.

L’altra trattativa riguarda Hakan Calhanoglu. Il turco ex Milan è diventato un punto di riferimento in campo e un beniamino del pubblico. Quest’anno ha dovuto anche fare il regista basso sopperendo all’assenza prolungata di Brozovic dimostrando di poterlo sostituire all’altezza. Il suo contratto scade il prossimo anno e l’Inter vorrebbe tenerselo stretto. Si è agli albori della trattativa che vede la dirigenza nerazzurra aver proposto un’offerta da 5,5 milioni di euro più bonus fino al 2026. Anche in questo caso c’è ottimismo, almeno per il momento.