Mercato Inter, si sblocca la trattativa in entrata. Domani le visite mediche

di Diego De Cicco, pubblicato il: 11/07/2023

Mercato Inter, prossima la fumata bianca per l’arrivo di Yann Bisseck.

Da quanto riporta gazzetta.it il difensore tedesco domani sosterrà le visite mediche.

Seppur sbarcato già ieri a Milano la trattativa per l’acquisto del giocatore con l’Aarhus sembrava aver subito uno stallo. Il nodo da sciogliere era la clausola rescissoria di 7 milioni che Zhang voleva diluire su più stagioni.

La soluzione è stata trovata nella mattinata di oggi. L’Inter ha trovato un accordo economico che vedrà spalmare il totale della clausola su tre stagioni.

Domani dunque il giocatore tedesco potrà svolgere le visite mediche e, qualora non ci siano intoppi, potrà firmare un contratto fino al 2028 con i nerazzurri. Da giovedì sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il ritiro prestagionale. Si avvicina così l’ufficialità del terzo acquisto in casa Inter, dopo quelli di Thuram e Frattesi.