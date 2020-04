Mercato Inter, importanti novità sul futuro di Perisic: i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano croato 'Sportske Novosti', il Bayern Monaco avrebbe deciso di riscattare Ivan Perisic. L’esterno sarebbe ritenuto fondamentale dal tecnico Hansi Flick, che starebbe spingendo per un suo acquisto a titolo definitivo.

Il club bavarese però, non sembrerebbe intenzionato a pagare i 20 milioni di euro pattuiti in estate e vorrebbe chiedere ai nerazzurri uno sconto. Beppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero cederlo a titolo definitivo in modo da risparmiare l’ingaggio pesante del calciatore e potrebbero anche accontentarsi di una cifra vicina ai 15 milioni di euro. L’esterno, inoltre, non rientrerebbe più nei piani nerazzurri ed ha più volte ribadito la propria volontà di restare in Germania. Le due società sarebbero già in trattativa ed entro le prossime settimane potrebbero già trovare l'intesa definitiva.

L’eventuale cessione del croato garantirebbe comunque ai nerazzurri di fare un importante plusvalenza, dato che al 30 giugno il suo cartellino peserà a bilancio per circa 5,5 milioni di euro. Il denaro ricavato dalla cessione del croato verrà subito reinvestito sul mercato.