Mercato Inter, Ausilio stasera osserverà un obiettivo: ecco perchè proprio lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/10/2023

Mercato Inter, Ausilio stasera osserverà un obiettivo di mercato. In casa nerazzurra si stanno facendo ancora i conti con il brutto pareggio ottenuto sabato scorso contro il Bologna. La squadra di Simone Inzaghi, dopo essere stata sopra per 2-0 nei primi tredici minuti, è stata molto presuntuosa ed ha finito per subire il ritorno degli uomini di Motta che hanno pareggiato meritatamente.

Intanto, da viale della Liberazione, fatte le dovute analisi dell’accaduto, si guarda anche al prossimo mercato e si stanno iniziando ad osservare i primi profili che possano fare al caso di Inzaghi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa sera il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, sarà presente alla partita tra Albania e Repubblica Ceca.

Il ds interista starà molto attento alla partita di Asllani, ma occhio anche ad un altro nome. Infatti, nel suo mirino c’è anche il centrocampista del West Ham, Soucek. Il classe 1995 potrebbe andare via a parametro zero la prossima estate, anche se non è da escludere affatto un tentativo per gennaio.

I motivi del perchè si punta su Soucek sono presto detti: il giocatore fa della stazza fisica la sua arma migliore. Inzaghi, già in passato con Milinkovic-Savic, è riuscito ad ottenere grandi risultati, giocando anche di sponda con il serbo. Lo stesso potrebbe ripetersi in nerazzurro con Soucek.