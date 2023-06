Mercato, in tre al passo d’addio. Valigia pronta non solo per Brozovic (GdS)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/06/2023

Mercato, in uscita c’è traffico in casa Inter.

Sembra davvero che si sia al passo d’addio per tre giocatori nerazzurri. Dopo l’ufficialità dell’addio di Edin Dzeko, accasatosi al Fenerbache, sono con la valigia in mano Brozovic, Onana e Gosens.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport potrebbe essere davvero giunto il momento di salutare Marcelo Brozovic. L’Inter avrebbe rifiutato la prima offerta del Al Nassr fissando il prezzo del cartellino a 25 milioni. Il regista avrebbe già accettato la proposta monstre da 15 milioni netti a stagione. All’Inter ne guadagna 13 lordi, ovvero circa 7 netti. Se è vero che l’Inter perderà uno dei giocatori più forti in rosa è anche vero che l’offerta araba per il giocatore è irrinunciabile. Il club andrebbe a capitalizzare, tra cessione e risparmio dell’ingaggio, circa 60 milioni.

Mercato, Brozovic a un passo dall’Arabia. Per Onana pronto il rilancio del Man United, mentre Gosens torna in Germania.

Altro giocatore con le valigie pronte sembra essere André Onana. Il portiere rivelazione della stagione nerazzurra è fortemente richiesto dalla Premier League. Il suo entourage avrebbe già avuto un colloquio con il Manchester United che dovrebbe presentare un’offerta entro fine giugno di 50 milioni. Si tratterebbe di una plusvalenza netta in quanto il giocatore è arrivato in nerazzurro a costo zero dopo esser andato in scadenza con l’Ajax.

Anche Robin Gosens sarebbe ai titoli di coda. L’esterno tedesco potrebbe tornare in patria con i quotidiani tedeschi che lo danno prossimo acquisto dell’Union Berlin. Il giocatore ex atalantino non è riuscito in questi due anni ad affermarsi pienamente. Dopo aver recuperato dal lungo infortunio subito con la maglia orobica si è trovato davanti prima Perisic e poi Dimarco facendo solo da gregario. La squadra tedesca, che il prossimo anno giocherà in Champions League, ne farebbe un titolare e ha presentato un’offerta alla dirigenza dell’Inter. Marotta e Co. chiedono 15 milioni di euro per far partire il tedesco. La sensazione è che l’operazione possa andare in porto.