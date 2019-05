Massimo Carrera è sicuro riguardo Conte: "Diventerà il primo tifoso"

Massimo Carrera, ex allenatore in seconda di Antonio Conte alla Juventus ed ex tecnico dello Spartak Mosca, ha parlato dell'imminente arrivo del tecnico leccese all'Inter, ai microfoni di Tutti Convocati.

"Conte all'Inter? Questo è un mondo di professionisti. Diventerebbe il primo tifoso dell'Inter, ma è normale che sia così. E' uno dei migliori allenatori al mondo, può dare un'impronta importante alla squadra".

Sul prossimo allenatore della Juventus: "Il prossimo allenatore della Juventus avrà sicuramente carisma e quando arriverà alla Juve capirà subito che in bianconero bisogna vincere tutti gli anni. Non sono più i tempi in cui arrivò Conte, lì si arrivava da 2 settimi posti".