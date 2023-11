Marotta tranquillizza sul rinnovo di Luataro. Su Konaté ecco la situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/11/2023

Marotta è intervenuto ieri sera prima del calcio di inizio di Salisburgo-Inter ai microfoni di Mediaset Infinity.

L’amministratore delegato nerazzurro ha risposto alla domanda sui tempi del rinnovo di capitan Lautaro Martinez. Marotta ha dichiarato:”Questo è un problema secondario, in questo momento siamo tutti concentrati sulla parte agonistica della stagione, lui compreso. Tutte le forze sono verso questo indirizzo, di conseguenza le negoziazioni le affrontiamo con calma con i suoi agenti. Sicuramente non sarà un problema”.

Marotta sul rinnovo di Lautaro Martinez non vede alcun problema. Continua lo scouting su obiettivi di mercato

L’AD poi non si è tirato indietro alla domanda sull’interesse del club nerazzurro per Karim Konaté attaccante proprio del Salisburgo. “ Nel taccuino di Ausilio e Baccin ci sono tanti giovani profili, questo fa parte del lavoro quotidiano di scouting che l’inter fa. Al momento opportuno prenderemo le nostre decisioni, non dimentichiamoci che abbiamo un organico di prima levatura.”