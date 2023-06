Manchester City Inter, varia il quadro tattico? Guardiola cambia all’ultimo

di Davide Currenti, pubblicato il: 10/06/2023

Manchester City Inter, da pochi minuti sono uscite le formazioni ufficiali. Tutto confermato in casa nerazzurra, con Brozovic in cabina di regia e capitano e Dzeko ad affiancare Lautaro in attacco.

Cambio importante in casa inglese. Walker parte dalla panchina, con Akè dal primo minuto. Può cambiare tatticamente il City? Sappiamo tutti la forza di Walker, soprattutto in fase offensiva. Senza l’esterno inglese, a destro il Manchester City potrebbe avere meno spinta.

La catena di sinistra dell’Inter può mettere ancor di più in difficoltà la fascia destra della squadra di Guardiola.