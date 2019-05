Maglia Inter away 19/20 - Svelati anche i pantaloncini, il kit completo

L'Inter, per la stagione 19/20, vestirà una maglia away molto particolare. Il colore predominante, l'acqua menta, comparirà per la prima volta sulla divisa da trasferta, normalmente bianca salvo alcuni rari casi (2003/2004 di colore giallo, 2012/2013 rossa).

Il template sarà il nuovo ed aggiornato Nike Vapor. Lo scollo sarà a V, impreziosito da 3 strisce, le esterne saranno nere mentre la centrale oro, stessa colorazione anche per le maniche. Gli sponsor Nike e Pirelli saranno entrambi neri, mentre il crest presenterà le rifiniture oro su sfondo nero.

I pantaloncini saranno interamente bianchi co con swoosh Nike nero e logo societario degli stessi colori della maglia. I calzettoni saranno metà bianchi e metà verdi, con una striscia nera a dividerli nel mezzo (realizzati da Rupertgraphic).