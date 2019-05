Maglia Inter away 19/20 - E' rivoluzione totale da parte di Nike

Nike sta osando molto, dopo la prima maglia a righe diagonali, l'Inter avrà una divisa away piuttosto particolare. Il colore dominante sarà il verde "acqua-menta", mai utilizzato prima d'ora nelle casacche da trasferta, mentre le rifiniture saranno oro e nero.

Il template sarà il nuovo ed aggiornato Nike Vapor. Lo scollo sarà a v, impreziosito da 3 strisce, le esterne saranno nere mentre la centrale oro, stessa colorazione anche per le maniche. Gli sponsor Nike e Pirelli saranno entrambi neri, mentre il crest presenterà le rifiniture oro su sfondo nero.

I calzettoni saranno bianchi, mentre per quanto riguarda i pantaloncini non si hanno ancora notizie.

Ecco la seconda maglia dell'#Inter per la prossima stagione. #Nike osa molto, e stravolge la storia delle away dei nerazzurri.

