Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Mario Corso

Come riportato dall'Ansa, è morto Mario Corso, storico giocatore della Grande Inter, che vinse tutto tutto negli anni Sessanta. L'ex giocatore aveva 78 anni e da giorni era ricoverato in ospedale. In seguito alla notizia, l'Inter ha dedicato un post sui social per ricordare una vera e propria bandiera del mondo nerazzurro. Di seguito le parole riprese dall'account ufficiale Twitter del club meneghino:

"E' scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha inantato il mondo in una squadra che ha segnato un'epoca. I pensieri e l'affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile."