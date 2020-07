Lukaku senza limiti: un record lo catapulta nella storia della Serie A

Arrivato tra lo scetticismo di qualcuno a causa dei due anni poco brillanti in quel di Manchester, Romelo Lukaku si è ben presto guadagnato a pieno titolo la nomea di goleador. Il belga nella sua prima stagione nerazzurra ha già messo a segno 27 gol, di cui 21 in campionato. Numeri che parlano, e che dimostrano il perché Conte puntasse tanto su di lui la scorsa estate.

Nella serata di ieri inoltre, grazie al gol che ha permesso all'Inter di pareggiare contro la Roma, il numero 9 nerazzurro ha stabilito un nuovo primato che lo catapulta nella storia del massimo campionato italiano. Come sottolineato da Opta quest'oggi, Lukaku è il primo giocatore, nella storia della Serie A a girone unico, in grado di realizzare 13 gol nella sua stagione d'esordio.

Numeri incredibili quelli del belga, che adesso non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ci sono ancora quattro partite di campionato e l'Europa League per incrementare ulteriormente il suo bottino personale.