Lukaku-Sanchez, Inter ecco la nuova coppia offensiva per Conte

L'Inter è alla ricerca di nuove soluzioni e nuove certezze per queste ultime due partite di campionato che la proietteranno nel mese di agosto a giocarsi l'Europa League e Conte, da grande allenatore qual'è, sa perfettamente che c'è bisogno di trovare nuove soluzioni e nuove certezze. Il campionato sta dando dei segnali, sta al tecnico salentino saperli cogliere.

Lautaro Martinez è nel momento peggiore della sua breve storia nerazzurra, mentre Lukaku e Sanchez girano a meraviglia. Ieri sera a Marassi ,contro il Genoa, Lukaku è stato dominante, mentre Sanchez è subentrato a Lautaro dando quella scossa che serviva per stendere definitivamente i rossoblu. Le qualità di Lautaro non sono in discussione, fosse al top il Toro sarebbe un titolare indiscutibile.

Oggi, però, Sanchez e Lautaro sono la coppia che da più garanzie. Anche perchè le prossime tre partite sono molto delicate. Napoli, Atalanta e Getafe. Partite da cui passa la stagione nerazzurra e che Conte ha bisogno di giocare con le sue certezze, che attualmente si chiamano Alexis Sanchez e Romelu Lukaku.