Lukaku resta o va? Da Londra sono sicuri del suo futuro

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/02/2023

Lukaku diventerà uno dei temi caldi del prossimo calciomercato in casa Inter.

Beppe Marotta ( Dopo le parole di qui l’estratto dell’intervista ) sul bomber belga l’iter che i nerazzurri vogliono seguire appare ormai chiaro.

L’amministratore delegato ha spiegato che il giocatore è e resta di proprietà del Chelsea, chiarendo che a fine stagione un suo ritorno a Londra è certo. Evidentemente però non è destinato a rimanerci. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da Stamford Bridge sembrano decisi a rinnovare il prestito del giocatore che dovrebbe dunque essere arruolabile dai nerazzurri per la prossima stagione. Lukaku, da Londra chiari sul futuro del giocatore. Sarà rinnovo del prestito, ora la palla passa ai nerazzurri.

A Londra sono ancora scottati del fallimento del giocatore nella scorsa stagione. Inoltre il progetto di Boehly sarebbe pensato per strutturare una squadra di giovani con ingaggi più sostenibili. L’apertura dunque da parte della dirigenza Blues a un rinnovo del prestito appare in discesa.

La palla dunque passerà in mano della dirigenza nerazzurra in quanto non solo si punterà ad uno sconto di quanto pattuito per il rinnovo del prestito, ma ancora non si ha la sicurezza che il giocatore possa far parte dell’Inter del futuro. In effetti sono state davvero pochissime finora le prestazioni soddisfacenti di Lukaku che è rimasto troppo tempo ai box. La prestazione con gol contro il Porto sembrava aver riallacciato il feeling con tutto l’ambiente nerazzurro, ma la sconfitta contro il Bologna ha ricreato malumori. Certo contro la squadra di Thiago Motta Lukaku è stato solo uno dei responsabili della debacle insieme ai compagni e allo staff tecnico.

I prossimi mesi saranno dunque decisivi per il futuro del bomber. Se davvero vuole rimanere all’Inter a livello burocratico le premesse ci sono, ma saranno solo i fatti sul campo a far propendere per una chiusura favorevole della trattativa.