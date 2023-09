Lukaku-Inter, storia finita definitivamente: c’è il retroscena sul belga e il mancato arrivo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/09/2023

Lukaku-Inter, c’è un retroscena sul mancato arrivo a Milano. In casa nerazzurra, ci si gode il momento per quanto riguarda l’ottimo inizio di campionato. Infatti, dopo i due 2-0 ottenuti contro Monza e Cagliari e il 4-0 contro la Fiorentina, gli uomini di Inzaghi sono primi in classifica a punteggio pieno insieme al Milan e, al ritorno dalla pausa per le nazionali, sfiderà proprio la squadra rossonera.

Intanto, c’è ulteriore entusiasmo per il calciomercato fatto. Sono stati dodici gli arrivi, visto che tanti elementi della rosa di Inzaghi erano andati via lasciando scoperti più ruoli. Il tutto, riuscendo a spendere quanto incassato dalle cessioni dei giocatori.

Un giocatore che Simone Inzaghi e tutta la squadra nerazzurra avrebbe voluto, sarebbe stato Romelu Lukaku. L’attaccante belga, prima di accasarsi alla Roma, si è fatto trovare irreperibile dalla dirigenza nerazzurra e stava trattando con gli acerrimi rivali della Juventus. Intanto, Sky Sport, ha rivelato un retroscena per quanto riguarda il mancato arrivo dell’attaccante.

Infatti, in viale della Liberazione, sia Zhang che i dirigenti avrebbero voluto continuare a sondare il terreno anche dopo il voltafaccia del giocatore. Di fatto, dopo un confronto con la squadra, che si è opposta fortemente, a quel punto, all’arrivo, si è deciso di non andare oltre. Insomma, una storia finita male e che non ha avuto e non avrà nuovi margini di ricomposizione.