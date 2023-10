Lukaku-Inter, Moratti dice la sua (e sorprende). E sull’assenza di Mourinho in panchina…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/10/2023

Inter-Roma, Moratti dice la sua su Lukaku e Mourinho. La partita promette scintille. Dall’ambiente Roma, infatti, hanno risposto con forza all’annuncio, da parte dei tifosi nerazzurri, di accogliere con i fischi il giocatore. Lato Inter, invece, si è preferito non mettere ulteriore benzina sul fuoco e annullare la conferenza stampa di Inzaghi che, dunque, si concentrerà solo sul campo da gioco e sulla preparazione alla sfida.

Intanto, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, intervistato da LaPresse, ha detto la sua su questi temi, sull’assenza di Mourinho in panchina e anche sul momento della squadra di Simone Inzaghi, reduce da due vittorie importantissime contro Torino e Salisburgo e che adesso dovrà vedersela contro la complicatissima Roma. Ecco le parole di Moratti.

Sui possibili fischia a Lukaku e il paragone con Ronaldo: “Difficile fare un paragone, ma il pubblico non dimentica certe cose. I tifosi sono sempre liberi di fare quello che vogliono, purché resti tutto nella legalità. E’ una cosa che può disturbare il giocatore, ma penso possa tranquillamente resistere. Certo, non sarà una cosa piacevole”.

Su Mourinho e la sua assenza in panchina: “Non è la prima volta che succede, non so se l’abbia fatto apposta. Io comunque sono sempre dalla sua parte”.

Sull’Inter: “La squadra di Inzaghi è in grandissima forma, mentre la Roma ha giocato ieri anche se arriverà preparata. Vista così si pensa all’Inter, ma è difficile”.