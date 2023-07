Lukaku-Inter, le conseguenze della sua scelta: Roc Nation è infuriata e vuole la separazione. I motivi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/07/2023

Lukaku-Inter, il mancato trasferimento in nerazzurro avrà delle conseguenza. La notizia del momento, per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro, è di sicuro il mancato ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Il giocatore, con un dietrofront clamoroso, ha deciso di aspettare l’offerta della Juventus, malgrado l’aver giurato, in passato, amore eterno all’Inter e di non prendere mai in considerazione l’opportunità bianconera.

Ma per quanto riguarda questa scelta, ci saranno delle conseguenza ulteriori per il giocatore. Infatti, l’agenzia che gestisce i suoi diritti di immagine, la Roc Nation, ha deciso di non avere più a che fare con l’attaccante belga. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l’agenzia di Jay-Z non avrebbe digerito nè la trattativa alle spalle condotta dall’avvocato Ledure, ma anche la destinazione.

Proprio Roc Nation, nella passata stagione, si era impegnata in prima persona nella campagna anti-razzista dopo gli episodi subiti nella partita di Coppa Italia contro la Juventus. Una situazione che, indubbiamente, ha creato imbarazzo. Nel pomeriggio, la stesso Roc Nation, attraverso il suo numero uno, ha diffuso una storia Instagram in cui ha parlato di ‘Fake news’.

Di fatto, però, la misura è colma e, sempre ad avviso della rosea, è solo un modo per posticipare ogni tipo di comunicazione inerente alla separazione. In gioco ci sono tante clausole contrattuali e parecchi soldi. La conferma di tutto ciò, inoltre, sarebbe data anche dal mancato rinnovo di una sponsorizzazione che Lukaku avrebbe con una famosa casa automobilistica belga.