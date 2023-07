Lukaku-Inter, la trattativa è completamente sfumata: e c’è un retroscena incredibile sul giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/07/2023

Lukaku-Inter, c’è il retroscena incredibile sull’attaccante belga. La notizia che ha sconquassato in queste ore il mercato nerazzurro riguarda, ovviamente, la vicenda di Romelu Lukaku. Marotta e Ausilio, dopo una lunga trattativa, erano riusciti a trovare l’accordo con il Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante per 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Ma, proprio mentre l’affare sembrava volgere a conclusione, ecco la doccia gelata. Lukaku, infatti, non ha risposto alle chiamate di dirigenti e compagni perchè stava trattando con la Juventus. Un comportamento che non è piaciuto affatto alla dirigenza di viale della Liberazione con cui i toni si sono alzati e che hanno deciso di abbandonare definitivamente la pista che porta all’attaccante, lasciando via libera proprio alla Juventus.

Ma, sul comportamento del giocatore, c’è un retroscena incredibile che arriva dalla redazione di Sky Sport. Infatti, secondo quanto riportato dall’emittente, il giocatore non solo avrebbe trattato con la Juventus, ma avrebbe iniziato i primi discorsi prima della finale di Champions League contro il Manchester City. Oltre a ciò, l’attaccante aveva iniziato qualche dialogo anche con il Milan che però non ha insistito sulla pista.

Insomma, un giocatore che, per quanto riguarda i suoi addii, ha sempre fatto discutere. Adesso una cosa è certa: le strade di Lukaku e dell’Inter non si riuniranno. Per la prossima stagione, le due parti, saranno avversarie in uno scontro di fuoco.