Lukaku-Inter, la Curva Nord si prepara ad accogliere il belga: le parole del tifo organizzato nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/10/2023

Lukaku-Inter, la Curva Nord si prepara ad accogliere il belga. Mentre la squadra nerazzurra è impegnata nella complicatissima sfida di Champions League contro il Benfica, la Curva Nord guarda anche alle prossime partite. Infatti, all’interno delle fanzine consegnate a San Siro, il tifo organizzato nerazzurro ha lasciato un messaggio al resto dello stadio in vista di Inter-Roma del prossimo 29 ottobre, quando tornerà a Milano Romelu Lukaku, ma in maglia giallorossa.

Ecco quanto riportato dalla Curva Nord: “29 ottobre data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data; ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell’incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori”.