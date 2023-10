Lukaku-Inter, il retroscena inaspettato: ecco cosa disse il Chelsea ai nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/10/2023

Lukaku-Inter, c’è il retroscena inaspettato sull’attaccante belga. Dopo le vittoria contro il Torino, in campionato, e il Salisburgo, in Champions League, la squadra di Simone Inzaghi si prepara per il prossimo complicatissimo impegno di campionato contro la Roma di Josè Mourinho. Ma l’allenatore portoghese, non sarà il solo grande ex ad essere presente alla gara – anche se in tribuna vista la squalifica. Infatti, l’uomo copertina sarà sicuramente il belga, Romelu Lukaku.

L’attaccante della Roma, infatti, non si è lasciato in buoni rapporti con tutto l’ambiente nerazzurro – per usare un eufemismo. Domenica, a San Siro, per lui sarà riservata un’atmosfera particolarmente rovente visto il comportamento utilizzato questa estate durante la trattativa con il Chelsea per il suo secondo ritorno. E proprio sul Chelsea c’è un nuovo retroscena che riguarda l’attaccante di Anversa.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza aveva notato un atteggiamento strano da parte del giocatore che non si era speso in prima persona per ritornare in nerazzurro. Atteggiamento che, poi, è stato confermato dalla stessa società londinese, la quale, con garbo, avrebbe detto ai dirigenti nerazzurri: “Siete sicuri che vuole ritornare da voi”.

Questo ha acutizzato un campanello in Marotta e Ausilio che hanno ugualmente trovato l’accordo con il Chelsea. Anche se l’epilogo è stato inaspettato, alla fine questo è servito per stanare il giocatore che non rispondeva al telefono mentre trattava con Milan e Juventus.