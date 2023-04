Lukaku-Inter, il belga manda segnali forti: l’opinionista non ha dubbi su di lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2023

Lukaku-Inter, oggi è stata la giornata del belga. Una doppietta che ha scacciato – si spera in maniera definitiva – la crisi nerazzurra con una vittoria che, in campionato, mancava dalla partita contro il Lecce. Romelu Lukaku è stato l’uomo di giornata, non solo per i due gol, ma anche per una prestazione che, con il passare dei minuti, si è avvicinata sempre di più a quelli che sono i suoi livelli.

Intanto, dopo la partita, dagli studi di Dazn, l’opinionista Dario Marcolin ha voluto esprimere il suo pensiero sulla gara e sulla condizione fisica di Lukaku. Un giocatore importantissimo per l’Inter e che, se in forma, potrebbe davvero fare qualcosa di importante per i nerazzurri.

Ecco le parole di Dario Marcolin: “Per l’Inter è un segnale forte, il secondo gol di Lukaku è alla Lukaku, parte da lontano e conclude. Lukaku ha fatto 7 gol nel 2023, sta ritrovando forma e questo è un bene per l’Inter. E’ un giocatore che sta tornando”.