Lukaku-Inter, il belga esprime tutto il rammarico per Istanbul e manda un messaggio sul futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/06/2023

Lukaku-Inter, il belga manda un messaggio ai tifosi. Sono passati tre giorni dalla delusione di Istanbul e il morale, in casa nerazzurra, è ancora pessimo. Una partita che con un po’ di lucidità in più poteva portare al raggiungimento di un traguardo straordinario, ma così non è stato e a festeggiare è stato il Manchester City che merita tutti i complimenti.

Tra i giocatori nerazzurri, in tanti hanno mandato il proprio messaggio ai tifosi per esprimere il loro rammarico, ma anche i ringraziamenti per il sostegno. Oggi, attraverso i propri profili social, anche Romelu Lukaku ha voluto dire la sua e lo ha voluto fare, parlando come un giocatore che nella prossima stagione vuole rimanere all’Inter a dispetto delle ultime voci di mercato.

Ecco il messaggio di Lukaku: “Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell’ inter per l’amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo.

Non doveva succedere…Abbiamo dato tutto. È una sensazione di merda per tutti noi che amiamo questo bellissimo club…