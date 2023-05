Lukaku Inter, è tornato Big Rom: 2a volta nelle ultime 5 di campionato

di Davide Currenti, pubblicato il: 14/05/2023

Lukaku Inter, Romelu è tornato e si sta prendendo l’Inter a suon di gol, assist e prestazioni sempre più di livello. Superati i guai muscolari della prima parte di stagione, l’attaccante nerazzurro è tornato in piena forma, dando il suo contributo importante in queste ultime partite.

Ieri sera, contro il Sassuolo, è stato il migliore in campo. Una doppietta, due reti molte belle e una condizione fisica spumeggiante. E per questo finale di stagione, Simone Inzaghi può sorridere.

Lukaku Inter, i numeri

Quella segnata contro il Sassuolo, è stata la seconda doppietta di Romelu Lukaku nelle ultime cinque giornate di campionato. La precedente risale al 23 aprile scorso contro l’Empoli. Contando la panchina di Verona, il centravanti belga ha segnato cinque reti, fornendo tre assist, nelle ultime quattro partite disputate in serie A.

Il “sogno” di Romelu è quello di scendere in campo nel derby di Champions League contro il Milan, ma “prima viene l’Inter”, come dichiarato dal giocatore. E’ mancato tanto Lukaku all’Inter nella prima parte di stagione, ora i nerazzurri hanno un’arma in più. E il futuro? La scelta di Romelu è chiara: vuole rimanere in nerazzurro.