Lukaku-Inter, Bergomi dice tutto: che parole dell’ex capitano sul belga!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/07/2023

Lukaku-Inter, Beppe Bergomi parla di quanto accaduto con l’attaccante belga. La vicenda più clamorosa di questo mercato è sicuramente quella riguardante Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo una lunga trattativa dell’Inter con il Chelsea e dopo che la società nerazzurra ha trovato l’accordo per riportarlo a Milano, non si è fatto trovare reperibile perchè, nel frattempo, si era promesso alla Juventus.

Di questo, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato l’ex capitano nerazzurro, oggi commentatore a Sky Sport, Beppe Bergomi che ha dato un giudizio su quanto accaduto.

Ecco le parole di Bergomi: “La vita è fatta di scelte e Lukaku una scelta l’ha fatta. Non c’è modo di recuperare quanto accaduto negli ultimi giorni, non vedo questa possibilità. Romelu ha avuto un abboccamento di mercato con il Milan e la Juventus, proprio mentre l’Inter trattava col Chelsea per farlo restare. È una strada che ha voluto prendere, l’ha fatta evidentemente ragionandoci su, poi però è giusto assumersi anche le conseguenze di tutto. Non si torna indietro, adesso. Io ho sempre difeso Lukaku. Anche quando veniva criticato per i gol sbagliati, anche nei giorni di recupero lento dall’infortunio, anche quando la gente puntava il dito per le occasioni mancate a Istanbul in finale di Champions”.

Poi, Bergomi, ha aggiunto: “L’ho sempre considerato in Serie A un giocatore dominante, non ho cambiato idea. Proprio per questo, almeno dal mio punto di vista, il tradimento è maggiore. È indifendibile. Adesso è giusto che lui pensi alla sua carriera, con maglie diverse da quella nerazzurra. E che l’Inter vada avanti per la sua strada”.