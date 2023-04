Lukaku-Inter, a fine gara il belga fa un gesto che è piaciuto alla Curva

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2023

Lukaku-Inter, l’attaccante belga da un gesto apprezzato dalla Curva. Il pareggio di ieri ottenuto contro la Salernitana, ha tutto il sapore della sconfitta. Dopo tante occasioni avute, il gol beffa di Candreva su un cross sbagliato che ha sorpreso un colpevole Onana. Insomma, un momento no della squadra che trova, però, tante responsabilità in allenatore e giocatori.

Tra i calciatori meno in forma, in questo momento, c’è sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga, tornato in prestito a Milano con squilli di tromba, è forse la maggiore delusione della stagione nerazzurra. Gol falliti a porta vuota nella ultime due partite che hanno dell’incredibile e prestazioni non all’altezza di quello che era stato il calciatore simbolo dello scudetto.

Lukaku-Inter, l’attaccante nerazzurro fa un gesto che è piaciuto parecchio alla Curva Nord

Come detto, Romelu Lukaku, è in uno stato di forma non eccellente. Tantissimi gol falliti che hanno dell’incredibile e tanta imprecisione nelle giocate. Se il giocatore ha ancora residue speranze di rimanere a Milano, queste si stanno vanificando in misura sempre maggiore. Ma in un periodo in cui tanti si nascondono dalle proprie responsabilità, Lukaku ha fatto un gesto che è piaciuto molto ai tifosi, specie alla Curva Nord.

L’attaccante belga, infatti, si è scusato a fine partita per le occasioni fallite. Un gesto non da tutti, negli ultimi tempi. Proprio la Curva, ha pubblicato una storia in cui ha voluto mandare un messaggio conciliante al numero 90: “Metterci la faccia sempre. Non importa se le cose vanno bene o male, quello che conta è assumersi le proprie responsabilità. Nella buona e nella cattiva sorte io ci sarò. Avanti Inter, avanti CN69”