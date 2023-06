Lukaku, il Milan fa sul serio? L’Inter ha dalla sua un fattore importante

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/06/2023

Lukaku, la bomba lanciata da La Gazzetta dello Sport in prima pagina stamattina ha creato sicuramente subbuglio tra i tifosi.

A fare il punto sulla situazione è stata Sky Sport. Secondo la tv satellitare ci sono delle conferme sul fatto che la dirigenza rossonera abbia contattato l’entourage del giocatore. Il Milan infatti sta realizzando l’uscita di Tonali, che andrà al Newcastle per oltre 70 milioni, cifra che reinvestirebbe totalmente sul mercato. A tal proposito potrebbe essere plausibile un’offerta per l’acquisto del cartellino dell’attaccante di proprietà del Chelsea. I Blues infatti vorrebbero concretizzare dall’uscita del bomber belga, mentre l’Inter al momento non è mai andata oltre la richiesta di rinnovare il prestito, anche a cifre inferiori rispetto a quelle della scorsa stagione. I londinesi hanno ricevuto anche offerte dal campionato arabo ma non sono state prese in considerazione dal giocatore che vuole continuare a giocare nel calcio europeo.

Lukaku il Milan contatta l’entourage del belga. L’Inter ha dalla sua la volontà del giocatore, ma si è a un bivio

A Sky Sport non si sbilanciano sulla tattica del Milan in questa operazione, e non sanno se si tratta di una provocazione o di un’intenzione reale di prendere uno dei giocatori simbolo dell’Inter. Di scuro lo stipendio di Big Rom è molto al di sopra del salary cap imposto da Red Bird per i giocatori dellarosa milanista.

Per l’Inter dunque la situazione si complica perché non sarà facile strappare un altro prestito al Chelsea, specialmente se le richieste per il giocatore saranno ufficializzate dalle altre squadre. Alla società di Zhang resta una certezza non da poco. Ad oggi Romelu Lukaku vuole fermamente restare all’Inter e non sembra intenzionato a guardarsi altrove. Da questo punto di vista andare addirittura agli storici rivali appare un po’ stonare con quello che è il suo rapporto con la tifoseria nerazzurra. Certo che se le due società non riuscissero a trovare un accordo, tutto potrebbe diventare possibile.