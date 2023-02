Lukaku, il centrocampo, Asllani. Inter, Adani dice tutto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/02/2023

Lukaku è tornato al gol sabato contro l’Udinese. Un rigore, ribattuto dopo il primo errore, ha permesso a Big Rom di riaccarezzare la dolce sensazione dell’esultanza. Un buon viatico, peraltro, in vista della sfida di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì sera a San Siro.

Lele Adani, ex difensore nerazzurro e ora apprezzato opinionista sportivo, ha parlato dell’Inter e del suo momento dagli studi Rai. “L’Inter ha avuto problemi in difesa sicuramente, soprattutto nei gol subiti in trasferta, in attacco non ha avuto il miglior Lukaku”, le parole di Adani riprese da tuttomercatoweb.

“Ma il centrocampo è stato un reparto che ha sempre dato ampie garanzie a Inzaghi. Mkhitaryan è stato nettamente il migliore in campo. Sappiamo la forza di Barella e la nuova regia di Calhanoglu”, il pensiero.

Non solo. “Secondo me ci sono anche buone alternative, perché Asllani è un ragazzo che comunque farà parlare di sé. Nel centrocampo Inzaghi ha sempre avuto delle certezze”, ha spiegato Adani passando in carrellata ogni reparto della squadra di Inzaghi.