Lukaku, gara speciale oggi. Un grande amico sarà il suo alleato

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 13/02/2023

Lukaku è pronto a riprendersi l’Inter. Quella di questa sera a Genova, contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic, rappresenterà un banco di prova importante per Big Rom, oggetto misterioso fin qui della stagione nerazzurra, e ora pronto a recuperare il terreno perduto.

Il belga sembra indiziato ad una maglia da titolare al Ferraris, a discapito di quel Dzeko che, fin qui, ne ha fatto egregiamente le veci. Partner d’attacco sarà l’immancabile Lautaro, assolutamente scatenato nelle ultime uscite.

Lukaku, che attesa! Oggi di nuovo protagonista. L’alleato è un grande amico

Ma un alleato per Lukaku potrebbe arrivare da un insospettabile. Federico Dimarco sta giocando una stagione super. Come rimarca il sito de La Gazzetta dello Sport, impressionano le statistiche dell’esterno mancino. Numeri da urlo, che la fonte sintetizza così: “Federico è al secondo posto nella classifica di Kickest come cross tentati con 146 (primo Biraghi con 203) e occupa la stessa posizione in quella dei cross riusciti (44 contro i 62 del viola). Ma c’è anche un’altra graduatoria che fa capire quanto il numero 32 “martelli” sull’out sinistro: i cross non da corner sono 108 e, anche se gli fruttano solo la terza posizione nella speciale graduatoria, la distanza dalle prime due posizioni occupare da Candreva (113) e Biraghi (110) è davvero ridotta. Da aggiungere anche il decimo posto nei passaggi chiave (con 37) e il settimo in quella delle “big chance create” (con 8)”.

Un rendimento monstre di cui potrebbe beneficiare oggi l’amico Lukaku, a caccia di un gol che può rilanciare la sua avventura in nerazzurro. Big Rom ci spera: Dimarco, professione assistman, è pronto a dargli una mano.