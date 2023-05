Lukaku, al top nel momento giusto. Il belga pronto a prendersi tutto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/05/2023

Lukaku quando vede rossonero si trasforma in Hulk. Cinque gol in sei sfide stracittadine sono la conferma che il derby è la sua partita.

Nonostante ciò sembra destinato a partire dalla panchina mercoledì nella partita di andata delle semifinali di Champions. Probabilissimo il suo ingresso a partita in corso. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport saranno infatti Lautaro e Dzeko a partire dal primo minuto. Dopotutto c’erano loro anche nel derby di Supercoppa e quello di campionato dello scorso febbraio, entrambi vinti con merito dei nerazzurri.

Lukaku, il vero Lukaku, Inzaghi e i tifosi se lo stanno godendo solo nelle ultime settimane. A partire dalla rinascita di Empoli Big Rom sembra davvero tornato quello di due anni fa. Anche sabato a Roma è andato in gol, fornendo un’ottima prestazione. Nelle ultime 3 uscite ha messo a segno 3 reti e 3 assist. Contro il Verona, non è entrato a causa della “manifesta superiorità” della squadra di Inzaghi che ha così concesso riposo a Lukaku, potendo far entrare altri giocatori poco usati. Contro il Milan è certo che servirà anche il suo contributo. Non importa quale sarà il minutaggio, ma Inzaghi quando lo chiamerà in campo sarà certo di avere davvero un’arma a disposizione.

Lukaku tornato ai suoi livelli è un giocatore che non si discute e al momento ogni previsione futura è superflua. C’è un mese di maggio in cui c’è tantissimo da conquistare a partire da quella che sarebbe una clamorosa finale di Champions. C’è poi un quarto posto da conquistare e una Coppa Italia da portare a casa. Solo dopo questo maggio da tutto o niente potrà parlare di una conferma nella prossima stagione che per il quotidiano romano appare più lontana che vicina, ma c’è tutta una storia ancora da scrivere.

