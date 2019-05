Luciano Spalletti: "Brutta partita. Domenica come una finale e abbiamo..."

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport al termine del match giocato contro il Napoli. Il suo commento: "Noi abbiamo iniziato bene, poi abbiamo commesso errori tecnici sulla costruzione bassa, dove è venuto il gol. Poi abbiamo palleggiato peggio. Abbiamo fatto peggio di altre volte. A Napoli ci sta di perdere, non in questa maniera. La prossima sarà come una finale".

"Nel finale di campionato abbiamo fatto delle buone partite, che non siamo riusciti a vincere, pareggiandole. Nella ripresa ho provato a mettere due attaccanti, lasciando più spazi al Napoli, che ha palleggiato di più".

"Dobbiamo mantenere la lucidità, la squadra ha fatto una brutta partita, ma ha nelle mani il suo destino. I giocatori erano dispiaciuti, perchè non hanno fatto una buona prestazione. L'Empoli viene a giocarsela, il Milan deve vincere a Ferrara".