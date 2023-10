di Redazione, pubblicato il: 06/10/2023

(Inter) Dopo l’infortuno che lo tenuto ai box per 20 giorni Cuadrado è tornato nell’elenco dei convocati nel match di Champions contro il Benfica.

L’ex bianconero sarà dunque abile e arruolato per la partita interna contro il Bologna di domani.

Nel frattempo è arrivata una notizia che non può che fsr felice lo staff tecnico nerazzurro. Il CT della Colombia non ha convocato Cuadrado per il doppio impegno contro Uruguay ed Ecuador per le qualificazioni ai mondiali 2026.

Il giocatore potrà quindi proseguire la fase di recupero durante la sosta lavorando con i (pochi) compagni alla Pinetina.