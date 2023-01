Le pagelle: l’Inter cala il “perfect game”. Dzeko e il Toro dipingono calcio

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/01/2023

Supercoppa, l’Inter domina e porta a casa il trofeo con un netto 3 a 0. Squadra praticamente perfetta.

Le pagelle degli uomini di Inzaghi

Onana 6,5: quando occorre c’è. Due interventi nel primo tempo uno nella ripresa, seppur non è impegnatissimo da sicurezza.

Skriniar 6,5: il capitano a volte marca troppo alto ma è sempre pronto a chiudere in versione colosso. Ora manca solo un autografo sul contratto.

Acerbi 7: era arrivato in nerazzurro tra tante critiche. Si è messo con testa bassa a sudare fino a prenderesi da protagonista la titolarità al centro della difesa. Annulla Giroud e da la sicurezza che spesso mancava.

Bastoni 6,5: è tornato il giocatore che conoscevamo. Concentratissimo su quello che deve fare, mantiene la posizione, chiude su tutto, assiste le uscite dei suoi. Gli riesce in tutto.

84′ De Vrij: s.v.

Darmian 7: era uno dei dubbi di Inzaghi nel prepartita. Come spesso gli accade dimostra sul campo cosa voglia dire essere un professionista. Leao pensava di avere una serata semplice, gli ha spiegato che di lì non si passa.

Barella 7,5: quando gioca così c’è poco da fare. Massima intensità sia in attacco che in difesa. Ha la lucidità di servire l’assist per il gol del vantaggio di Dimarco. Becca un’ammonizione al primo fallo, ma non si scompone.

71′ Gagliardini 6: entra a 20 minuti dalla fine e contribuisce a portare a casa la vittoria.

Supercoppa, l’Inter domina il match, Dzeko continua ad incantare, mentre il Toro da campione del mondo è inarrestabile.

Chalanoglu 7,5: quando vede rossonero si esalta e anche oggi conferma che è questa è la sua partita. Perfetto in chiusura illumina a centrocampo. In quel ruolo sarebbe un adattato, invece dimostra di esserne maestro.

84′ Asllani s.v.

Mhkitaryan 7,5: nel mercato estivo era passato quasi sottotraccia. L’Inter con lui si è assicurato un centrocampista di quantità e qualità estrema. Non tira mai indietro la gamba e con un solo tocco trasforma qualsiasi azione in pericolosa.

Dimarco 8: si fa trovare libero da Barella in mezzo all’area ed è freddissimo nel battere Tatarusanu e mettere la partita sui binari giusti. Poi solita partita a tutto campo per 62 minuti, in cui ha dato tutto.

62′ Gosens 6: entra e svolge bene il compitino. Per stasera basta

Lautaro Martinez 8,5: quarto gol di fila nelle ultime 4 partite. Da quando è tornato da Campione del Mondo è diventato un rullo compressore. Non solo il gol ma tanta, tanta quantità.

Dzeko 8: tanti si aspettavano che il suo all’Inter fosse il classico canto del cigno, ma lui di smettere non ci pensa e continua a cantare. Splendido il gol del due a zero e come sempre da sostanza e qualità.

71’Correa 6: non fa danni

Inzaghi 8: partita preparata in modo perfetto. I suoi riescono ad essere letali, cosa che spesso non succede. Una volta in vantaggio domina il primo tempo. Nel secondo fa abbassare un po’ la squadra il primo quarto d’ora, ma poi riesce a gestirla nel migliore dei modi. La Supercoppa è roba sua.